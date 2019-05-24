مسلسل "ولد الغلابة" تفاصيل الحلقة 19، تضمنت أحداث الحلقة 19 موت عبدالقادر بداخل حجز قسم الشرطة بعد تناوله حلوى "أم على" المسمومة والتى أرسلتها "فرح" له مع شقيقه "عيد ".



وشملت الحلقة الـ19 أيضا، قيام عيسي الذي يجسد شخصيته "أحمد السقا" بقتل "عيد" بداخل شقة "فرح" حيث استدرجه للسفر معه للقاهرة من أجل مقابلة تجار المخدرات واستلام البضاعة ومن ثم دفنه.

وتحقق الشرطة في الحلقة 19 في مقتل عبدالقادر.



ويشارك في بطولة مسلسل "ولد الغلابة" مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مقدمتهم أحمد السقا، هادى الجيار، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، إدوارد، كريم عفيفي، هبة مجدي، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، والوجه الجديد مي سامي، أخت المخرج محمد سامي، الذي يخرج العمل، تأليف أيمن سلامة.

ويعرض مسلسل ولد الغلابة من خلال قناة إم بى سى mbc مصر الساعة الثامنة مساء، فى حين تكون إعادة مسلسل ولد الغلابة الحلقة العاشرة، تكون فى تمام الساعة الثانية صباحًا.



