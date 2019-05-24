الأحد.. طاقة النواب تبحث خطة "البترول" للاستفادة من تقسيم الحدود مع السعودية

تعقد لجنة الطاقة والبيئة في اجتماعين يوم الأحد المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المحالة إليها من النواب.



حيث تبحث اللجنة، برئاسة طلعت السويدي، طلب الإحاطة المقدمين من النائبة شادية خضير، الأول منهما بشأن أسباب توقف أعمال البناء بمستشفى قطاع البترول بمنطقة التجمع – محافظة القاهرة، والثاني بخصوص دور وزارة البترول وخطة عملها للاستفادة من تقسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.



كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن فؤاد عبد الله، بشأن إيضاح طبيعة عمل شركة صيانكو، وهي إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول ودورها في تنمية اقتصاد الدولة ومبررات الشركة فيما تحققه من خسائر فعلية.