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الثقافة
الجمعة 24/مايو/2019 - 09:47 م

"ثقافة الدقهلية" تناقش الفكاهة والحزن في الأدب المصري

ثقافة الدقهلية تناقش
حسام الضمراني
dostor.org/2642162

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقفاية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية، حيث نظمت مكتبة دماص ورشة فنية للموهوبين في الرسم والتلوين، بينما نفذ بيت ثقافة المنزلة ورشة فنية للموهوبين في الموسيقي والغناء، ومن ناحية أخرى افتتح بيت ثقافة سماد طلخا معرض فن تشكيلي لنتاج الورش الفنية للموهوبين كما افتتحت مكتبة ميت سلسيل معرضا فنيا للفنان أيمن عبد العاطي، وعرض قصر ثقافة نعمان عاشور فيم آفاق رائعة من افلام السينما الأفريقية.

وضمن نشاط نوادي الأدب أقام بيت ثقافة الدورتين أمسية شعرية شاركت فيها هاله العكرمي وشيماء الغيطي بمجموعة متنوعة من القصائد، كما نفذ قصر ثقافة ميت الفرماوي أمسية شعرية لصلاح هلال والسيد خليل تخللها إلقاء مجموعة من القصائد الدينية، أما قصر ثقافة نعمان عاشور فعقد ورشة أدبية عن "الفكاهة والحزن في الأدب المصري" قدمها عبد العال عبد الرحيم، ونفذ بيت ثقافة دكرنس أمسية شعرية بمناسبة ذكرى غزوة بدر في تاريخ الأدب العربي أدارها أحمد حمدينو.

نظم بيت ثقافة المطرية محاضرة بعنوان "اختيار المرشح البرلماني بين الواقع والمأمول" أدارها محمد الشناوي وشارك فيها علي الحريري ومحمد البيومي، وأشاروا فيها إلى كيفية اختيار المرشح من حيث السلوك والسمعة والانتماء والولاء للوطن، كما عقد بيت ثقافة المقاطعة محاضرة ميراث المرأة في ضوء الشريعة والقانون.

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