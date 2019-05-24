"الصحفيين العرب" تشكر الحكومة المصرية على زيادة دعمها للاتحاد

كرم مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، 5 قيادات صحفية خلال اجتماع الأمانة العامة الذي عقد اليوم الجمعة، بمقرها بالقاهرة.



وجاء التكريم بمناسبة انضمام هذه القيادات الصحفية مؤخرا إلى الاتحاد وهم: رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد السيد، رئيس اتحاد الصحفيين السوريين موسى عبد النور، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين محمد الحمادي، نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان، ورئيس نقابة محرري الصحافة اللبنانية جوزيف قصيفي، حيث تم إهدائهم درع الاتحاد.



وتقدم رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، بالشكر للحكومة المصرية على زيادة دعمها السنوي للاتحاد.



جاء ذلك خلال مناقشة أعضاء الاتحاد العام للصحفيين العرب، التقرير المالي للاتحاد في اجتماع الأمانة العامة بالقاهرة اليوم الجمعة، الذي شهد حضورا كبيرا من ممثلي الدول العربية، حيث تقدموا بعدة مقترحات لزيادة موارد الاتحاد.



كانت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب قد عقدت اليوم بمقره في القاهرة، وذلك تمهيدا للمشاركة في انتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين بتونس خلال الفترة من 10 إلى 15 يونيو المقبل.