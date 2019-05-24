القاهرة : الجمعة 24 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
سياسي
الجمعة 24/مايو/2019 - 09:42 م

"الصحفيين العرب" تشكر الحكومة المصرية على زيادة دعمها للاتحاد

الصحفيين العرب تشكر
الحسين عبيد
dostor.org/2642157

كرم مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، 5 قيادات صحفية خلال اجتماع الأمانة العامة الذي عقد اليوم الجمعة، بمقرها بالقاهرة.

وجاء التكريم بمناسبة انضمام هذه القيادات الصحفية مؤخرا إلى الاتحاد وهم: رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد السيد، رئيس اتحاد الصحفيين السوريين موسى عبد النور، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين محمد الحمادي، نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان، ورئيس نقابة محرري الصحافة اللبنانية جوزيف قصيفي، حيث تم إهدائهم درع الاتحاد.

وتقدم رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، بالشكر للحكومة المصرية على زيادة دعمها السنوي للاتحاد.

جاء ذلك خلال مناقشة أعضاء الاتحاد العام للصحفيين العرب، التقرير المالي للاتحاد في اجتماع الأمانة العامة بالقاهرة اليوم الجمعة، الذي شهد حضورا كبيرا من ممثلي الدول العربية، حيث تقدموا بعدة مقترحات لزيادة موارد الاتحاد.

كانت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب قد عقدت اليوم بمقره في القاهرة، وذلك تمهيدا للمشاركة في انتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين بتونس خلال الفترة من 10 إلى 15 يونيو المقبل.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

نقابة الصحفيين تفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لمدة أسبوعين

منذ سنة

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم

منذ سنة

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن

الآن

أول تعليق لـ"ميسي" على هزيمة برشلونة أمام ليفربول

"الذئب الكامن".. كيف تتحرك إسرائيل بعد التصعيد بين واشنطن وطهران؟

شباب مسلسلات رمضان يتحدثون: «اللى جاى بتاعنا»

محمد الباز يكتب: كيف وقع نظمى لوقا فى غرام أبى بكر الصديق؟

ads
ads
الأكثر قراءة

أول تعليق لـ"ميسي" على هزيمة برشلونة أمام ليفربول

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

رامز جلال سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسماعيل يوسف

"الأرصاد" تفجر مفاجأة بشأن طقس الغد

ألبومات الصور

محافظ البحيرة: تشغيل محطة رأس كاوتش بكفر الدوار بتكلفة 30 مليون جنيه

كنيسة العذراء بالإسكندرية تنظم إفطارا جماعيا للمسلمين بمنطقة الزوايدة

بالصور.. "الساحة الجيلانية" تنظم إفطارها السنوي في الأقصر

اتحاد الكرة يبحث إنهاء أزمة المباريات المؤجلة فى الدوري

رياضة

صلاح يغيب عن ترشيحات رابطة المحترفين لجائزة أحسن لاعب من اختيار الجمهور

بث مباراة الزمالك ونهضة بركان على قناة "تايم سبورت"

إيفرتون يضم لوسل حارس مرمى هدرسفيلد تاون لمدة 3 سنوات

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

أول تعليق لـ"ميسي" على هزيمة برشلونة أمام ليفربول

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

رامز جلال سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسماعيل يوسف

"الأرصاد" تفجر مفاجأة بشأن طقس الغد

الرئيس نيوز

رئيس الزمالك يعتذر للاتحاد الإفريقي ويحضر نهائي الكونفدرالية

بعد الموجة غير المسبوقة.. انخفاض كبير في درجات الحرارة

الجيش الأمريكي: الحرس الثوري مسؤول عن الهجوم على ناقلات النفط قرب الفجيرة

رئيس الوزراء يتوجه لجنوب إفريقيا للمشاركة بحفل تنصيب الرئيس سيريل رامافوزا

رسميا.. رفع اسم حبيب العادلى من قائمة المتحفظ على أموالهم

كشكول

للأمهات.. تعرفي علي أعراض الحصبة الألمانية عند الأطفال وطرق الوقاية منها

وكيل الأزهر يطالب رؤساء لجان الثانوية بالمتابعة المستمرة

غدا.. بدء امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات أمنية مشددة

الزقازيق تحتل مركزاً متميزاً عالمياً في النشر الدولي وفقا لتصنيف ليدن

إقبال كبير من طلاب «الثانوية» على القوافل التعليمية ببورسعيد

الأمصار

الجيش الأمريكي: الحرس الثوري الإيراني مسئول عن الهجمات على سفن قبالة الإمارات

السعودية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم مع ميليشيات الحوثي الإرهابية

الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين فى أفغانستان

الجيش اليمني يحرز تقدمًا في جبهة الحشوة بصعدة

الموافقة على ميزانية تخفض العجز في لبنان إلى 7,5%

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

عجوز فرنسية تجاوز عمرها 100 عام تعترف بارتكابها جريمة قتل

"فيسبوك" يحذف 2.2 مليار حساب وهمي

دراسة: أبخرة اللحام تسبب سرطان الرئة

الصحة

علاج جديد لمكافحة الكوليسترول لدى مرضى الأزمة القلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎