جورج وسوف لـ"عائشة شو": أفضل فترات حياتي بعد الخمسين لأنها جعلتني أقرب إلى الله

كشف النجم جورج وسوف، في الجزء الثاني من الحلقة التي تستضيفه فيها الإعلامية التونسية عائشة عثمان، ببرنامج "عايشة شو"، عن أجمل فترات.



وقال "وسوف": "أفضل فترات حياتي ما بعد الخمسين، وهي الفترة التي عانيت فيها من المرض، وذلك لأنها جعلتني قريب أكثر من الله".



وانتقد برامج اكتشاف النجوم ووصفها بالتجارية، لأنها لا تشارك في إنتاج ألبومات ولا تهتم بالفائزين بعد انتهاء البرنامج، وصرّح "من الممكن أن أشارك في برنامج لاكتشاف المواهب، ولكني سأمضيهم على الاهتمام بالفائز في كل التفاصيل الإنتاجية بعد انتهاء البرنامج".



وعن إعادة غناء بعض أغنياته السابقة، قال: "لا أقوم بعمل ريميكس لأغاني قديمة، وأعتبر أن الريمكس يشوّه الأغنية".



وقد تصدر الجزء الأول من حلقة جورج وسوف قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل، كما يعتبر حواره مع الإعلامية عائشة عثمان هو الثاني لها والسابع في حياته.



عائشة عثمان هي إعلامية تونسية شهيرة، عملت كمذيعة في الإعلام العربي والعالمي، حصلت على ماجستير بحوث في العلوم السياسية من جامعة باريس، تخصصت في الجغرافيا السياسية للإعلام، كما عملت كمستشارة في منظمة اليونيسكو في الفترة ما بين 2009 وحتى 2011، عملت كمقدمة برامج إخبارية في قناة حنبعل التونسية، كما قدمت برنامج سياسي بعنوان "هكا نعيش"، ثم اتجهت إلى الفن والثقافة لتقدم في 2015 برنامج "عايشة"، بجانب برنامج "مع عايشة" على القناة التاسعة التونسية.