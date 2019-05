أرشيف التليفزيون المصري "حصريًا" على منصة "watch it"

وقعت اليوم، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، والمالكة لمجموعة "إعلام المصريين" ومجموعة "دي ميديا" الإعلامية، بروتوكولا جديدا مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، يقضي بإتاحة محتوى مكتبة التليفزيون المصري فى مختلف المجالات على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT حصريًا، والتي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الرقمية لتقديم المحتوى في صوره أفضل ومتطورة وحسب طرق العرض الحديثة للمحتوي الإعلامي بأنواعه، وذلك في إطار الحفاظ على المحتوى المصري، سواء ما تم إنتاجه سابقًا أو حاليًا.



والمعروف أن منصة Watch iT قد تم إطلاقها مع بداية شهر رمضان المعظم، بعد أن حصلت على الحقوق الرقمية للمحتوى الدرامي والبرامجي المميز على شاشات القنوات المختلفة، وذلك لتتيح للمستخدم مشاهدة الأعمال ومتابعتها من خلال المنصة وبصورة حصرية والتي تعتبر بداية قوية لإطلاق المنصة.



وجاء البروتوكول الجديد مكملا لما تقوم به إدارة منصة Watch iT بالحصول على حقوق محتوى مميز يتمثل في مكتبة التليفزيون المصري حصريًا فى مختلف المجالات، ويلائم مختلف الفئات ولا سيما أن التليفزيون المصري يمتلك الكثير من المحتوى المميز، والذي كان قد تمت استباحته في الماضي على العديد من المواقع على شبكة الإنترنت.



وأكد تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن شركات إنتاج المحتوى العالمية أو القنوات المتخصصة فى مختلف المجالات، اتجهت عالميا إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى من خلال منصات رقمية مثل منصة Watch iT وبصورة حصرية.



وقال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن البروتوكول جزء من مسئوليتنا نحو حماية حقوق المحتوى الإعلامى المصرى، كما إننا نقدم المحتوى باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طرق تلقي المحتوى عالميا وتعظم عوائده.

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الرقمية أن الوصول إلى المنصة من خلال موقعها على الإنترنت www.watchit.com أو من خلال تثبيت التطبيق الموجود علي متجر جوجل بلاي أو أبل ستور.