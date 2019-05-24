إلغاء رحلات جوية في مطار بالي الإندونيسي بسبب ثوران بركان جبل أجونج

ألغى مطار جزيرة بالي الإندونيسية رحلاته الجوية في أعقاب ثوران بركان جبل أجونج وانتشار الرماد في الجزيرة.



ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن الوكالة الوطنية للكوارث الإندونيسية، أن ثوران البركان مساء اليوم استمر 4 دقائق و30 ثانية، ونشر حممه وصخوره المتوهجة على بعد حوالي 3 كيلومترات من مركز الحفرة.



وعلى الرغم من انتشار الرماد البركاني في حوالي 9 قرى، لكن الوكالة الوطنية الإندونيسية لم ترفع مستوى التأهب للبركان، حسبما ذكرت (فوكس نيوز).



من جانبها، أعلنت المديرية العامة للنقل الجوي أن 4 رحلات جوية تم تحويل مسارها وألغيت 5 رحلات أخرى بسبب الرماد البركاني.



يُشار إلى أن بركان جبل أجونج أصبح نشطًا مرة أخرى منذ عام 2017 بعد حوالي نصف قرن من ثورانه عام 1963.