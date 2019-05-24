ضياء رشوان يدعو "الصحفيين العرب" لعقد اجتماعه المقبل بالقاهرة

نظم الاتحاد العام للصحفيين العرب، مساء اليوم الجمعة، حفل إفطار بالنادى الدبلوماسى، وذلك على هامش اجتماع الأمانة العامة للاتحاد بالقاهرة.



وشارك فى حفل الإفطار، مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وخالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار، وعلى حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وهشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، وحاتم زكريا عضو اتحاد الصحفيين العرب، ومحمد الحمادى رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين بالإمارات، وعدد من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد ونقباء الصحفيين العرب.



من جانبه أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن مصر الدولة المؤسسة لاتحاد الصحفيين العرب وصاحبة فكرة تأسيسه لا توجد لديها مشكلة في الحريات تمنعها من الحصول على شرف استضافة مؤتمره المقبل، وإنه بفرض صحة ذلك فإن من شأنه أن يجعل عقد المؤتمر بها أكثر وجوبا.



وتساءل "رشوان": "إذا كان هذا هو الحال في مصر كما يصف البعض، فكيف صدر تقرير الحريات عن اتحاد الصحفيين العرب وهو يحمل بيانات عن وجود تسعة صحفيين في الحبس، متسائلا "إن كان الحال كذلك ألم يكن من الأسهل منع هذا التقرير؟".



وتابع نقيب الصحفيين المصريين، أن تقرير الاتحاد العام بشأن الحريات أورد بيانات خاطئة، فعدد الصحفيين الذين كانوا محبوسين بلغ ١١ صحفيا، خرج منهم ثمانية خلال الشهور الماضية، بل إن لجنة القيد الأخيرة برئاسة خالد ميري الأمين العام للاتحاد قبلت ضم الصحفي أحمد جمال زيادة إلى نقابة الصحفيين وهو في السجن.



وشدد "رشوان" على أن كلا من مصر وتونس والسودان والجزائر يمرون بمرحلة انتقالية، والخبرة تقول إنه خلال هذه المرحلة يتنازع تياران أي بلد حتى تستقر، متسائلا "هل من الأولى بِنَا أن نقوي تيار الحرية في مرحلة انتقالية أم أن نتخلى عنه؟".



واستطرد بأنه حتى فرنسا معقل الحريات كانت معرضة ليحكمها تيار اليمين المتطرف.



ووجه قوله إلى رئيس نقابة الصحفيين التونسيين ناجي البغوري: إن "الدرس المصري" أنقذ تونس وأنه لولا ما تكبدته مصر لدفعت تونس ثمنا أكبر.



وشدد رشوان على ضرورة استضافة مصر المؤتمر المقبل للاتحاد، نظرا إلى أنه يعاني ولديه مشكلات حقيقية وكبيرة جدا، لافتا إلى أن الموتمر التأسيسي للاتحاد عقد في مصر، ويجب أن تكون انطلاقته الثانية من مصر أيضا.



وأضاف نقيب الصحفيين أن الاتحاد له عديد من المهام لا يؤدي أيا منها. وتابع "بما أن المؤتمر القادم ليس كأي مؤتمر فإني أدعم إقامته بالقاهرة لتكون هذه العاصمة أكبر منصة إعلامية للتعريف به، وأن يتم استغلال هذا البلد ليكون منصة لما سوف نصل إليه من لجان."



وأوضح أنه إذا عقد المؤتمر في مصر سيكون مناسبة لتدشين المقر الجديد، ولبذل الجهود معا للتبرع بمقر كامل للاتحاد. مختتما بقوله "لا تهونوا من إرادتنا وقدرتنا على الحصول على أشياء تهم العرب جميعا.. وأحب أن تشهد مصر مولد الاتحاد الثاني كما شهدت مولده الأول".



وكان سالم الجهوي رئيس جمعية الصحفيين العمانيين وعبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والياس عون نقيب المحررين اللبنانيين قد تقدموا بطلبات لاستضافة مؤتمر الاتحاد المقبل.



وتم تأجيل حسم اختيار البلد المضيف للمؤتمر لاجتماع المكتب الدائم للاتحاد، والمقرر عقده بالمملكة العربية السعودية، وعرض عبد الله الجحلان أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين أن يكون موعده بعد موسم الحج.