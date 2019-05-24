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الجمعة 24/مايو/2019 - 09:24 م

بث مباراة الزمالك ونهضة بركان على قناة "تايم سبورت"

بث مباراة الزمالك
أ ش أ
dostor.org/2642142

قرر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نقل مباراة نادي الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية المقامة بمصر بعد غد الأحد على البث الأرضي للقناة الرياضية الجديدة "تايم سبورت".

ومن المقرر أن ينطلق في العاشرة من مساء غد السبت البث الرسمي لقناة "تايم سبورت"؛ حيث يتابع رئيس الهيئة أولا بأول اللمسات النهائية لانطلاق القناة في نسختها الفضائية.

وقال زين إن القناة تعد إضافة حقيقية في مجال الإعلام الرياضي شكلًا ومضمون، موضحًا أن الهيئة تولي لها اهتمامًا كبيرًا حيث تنقل عبر نسختها الأرضية جميع فعاليات ومباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهي بطولة كرة القدم الأهم على مستوى القارة.

ووعد زين المشاهد المصري والعربي والإفريقي بأن تقدم القناة خدمات إعلامية رياضية متميزة تحظى برضا عشاق وجماهير الرياضة بمختلف أشكالها، والعمل على إمتاع وإسعاد المشاهد ببرامج وفقرات القناة المتنوعة.

وتعرض قناة "تايم سبورت" في أول يوم من انطلاقها بمدينة الإنتاج الإعلامي مجموعة من الفقرات الرياضية المتنوعة والمتميزة التي تنال إعجاب المشاهد، كما يتم عرض للبرامج التي ستعرض على شاشة القناة، ومنها برنامج "بث أصلي" وبرنامج "العبها صح" وبرنامج "حدوتة إفريقية"، ويقدم البرامج نخبة متميزة من الإعلاميين ومقدمي البرامج الرياضية.

وتنقل قناة "تايم سبورت" عبر البث الأرضي الرقمي مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرض مصر بدءًا من 21 يونيو المقبل، وسيتمكن المشاهدون من متابعة كل مباريات البطولة والتغطية المميزة من داخل الملعب وكواليس المباريات من خلال فريق عمل القناة ونخبة كبيرة متميزة من مقدمي البرامج الرياضية.
وستكون القناة متاحة بدقة عالية على أجهزة التليفزيون الأرضي عبر تردد UHF 32 لمستخدمي الإريال العادي وبدقة عالية، كما تبث القناة عبر القمر الصناعي "نايل سات" من خلال تردد 11449 أفقي.
وسيتم توضيح كل الخطوات لاستقبال النسخة الأرضية من خلال القناة، إضافة إلى التنويهات الإرشادية التي تبث بشكل متواصل ومكثف عبر قنوات الهيئة الوطنية للإعلام.

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