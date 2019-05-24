موسكو ترفض تقديم تأشيرة دخول لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق

رفضت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، تقديم تأشيرة دخول لفيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، لكونها مدرجة على قائمة العقوبات الروسية.

وأوضحت الوزارة، في بيان "مُنِعَت نولاند من الحصول على التأشيرة الروسية، وهي مدرجة على القائمة السوداء الروسية ردا على قوائم العقوبات الأمريكية".

وذكرت وسائل إعلامية روسية، في وقت سابق اليوم، أن نولاند قدمت طلبا للحصول على التأشيرة الروسية لحضور مؤتمر دولي مغلق نظمه المجلس الروسي للشئون الدولية والجمعية الألمانية للسياسة الخارجية (DGAP) وجامعة جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة (SAIS)، في العاصمة الروسية موسكو يومي 20 و21 مايو، وكان اسم نولاند مدرجا على قائمة المشاركين في المؤتمر.