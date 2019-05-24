محافظ البحيرة: تشغيل محطة رأس كاوتش بكفر الدوار بتكلفة 30 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أنه تم الانتهاء من محطة مياه رأس كاوتش بكفر الدوار وتسليمها لبدء التشغيل الفعلى اعتبارا من غد السبت ٢٥ ٥، وذلك لتدعيم شبكة المياه بكفر الدوار بالمدينة والريف وخدمة أكثر من 60 ألف نسمة بنطاق 100 عزبة وتابع بقريتي زهرة وبولين بكفر الدوار.

كما أكد محافظ البحيرة أن المحطة مقامة علي مساحة 1000م2 بطاقة 5000م3يوم وهي تتكون من المأخذ ومنظومة الأغشية الليفية وبيارة المياه العكره وعدد 3 طلبات عكره وأجهزة المعمل وطلمبات حقن الكلور و4 طلمبات مرشحة وبلغت تكلفتها الإنشائية 30 مليون جنيه وسوف تساهم المحطة في القضاء علي مشاكل ضعف وانقطاع المياه وتحسين مستوى الضغوط بنطاق مركز كفر الدوار كما ستساهم المحطة في التيسير علي المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

وأشار المحافظ إلى أن المحطة تعد الأولى من نوعها بدائرة المحافظة مع محطة المجد بالرحمانية، والتي تتضمن إنشاء وحدة مياه مدمجة بالأغشية الليفية.