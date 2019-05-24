إيفرتون يضم لوسل حارس مرمى هدرسفيلد تاون لمدة 3 سنوات

أعلن نادي إيفرتون، أنه سيضم حارس المرمى يوناس لوس، لمدة ثلاث سنوات، بعد انتهاء عقده مع فريقه هدرسفيلد تاون الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيون شيب".



وينتهي عقد لوسل مع هدرسفيلد، بنهاية الشهر المقبل وبعدها سينتقل الحارس البالغ من العمر 30 عاما إلى ملعب "جوديسون بارك" في صفقة انتقال مجاني بعد التوقيع على عقد مبدئي.



وشارك حارس الدنمارك -الذي انضم إلى صفوف هدرسفيلد قادما من ماينتس في موسم 2017-2018- في 31 مباراة بالدوري الموسم المنقضي لكن فريقه تذيل ترتيب فرق "البريميرليج".



وسيتنافس لوسل، مع الحارس الأول لمنتخب إنجلترا جوردان بيكفورد، من أجل حجز مكان في تشكيلة إيفرتون الأساسية الموسم المقبل.