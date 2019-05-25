حظك اليوم.. برج العقرب السبت 25 مايو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم السبت، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: تشعر بالانكماش وتحتاج إلى مساعدة معنوية، قد تكون الدبلوماسية واللباقة ضرورتين للتعاطي مع الآخرين.



عاطفيًا: تتسلح بمعنويات قوية، وتعالج مسائلك العاطفية بمنطق ولا تسمح للفواتير بالتراكم، وتواجه على الأرجح ظرفًا مهمًا.



صحيًا: تواجه أزمة صحية طارئة تحدث ردة فعل عكسية في تفكيرك، إذ بعدما كنت تستهزئ بقيمة الرياضة أصبحت تدرك أهميتها في المحافظة على الوضع الصحي السليم.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.