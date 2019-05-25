حظك اليوم.. برج الجدى السبت 25 مايو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم السبت، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: من الأفضل أن تختار التوقيت المناسب إذا كنت تبحث عن شراكة أو تأسيس عمل أو الارتباط بجديد، لأنك يمكن أن تواجه بعض المعوقات وتضطر إلى تقديم التنازلات.



عاطفيًا: قد ترتبط بزواج أو تحتفل بخطبة أو تعلن عن علاقة كانت مكبوتة، وتبدو حياتك الاجتماعية حافلة، وتتلقى الدعوات من كل صوب، وتشارك في بعض النشاطات المشرقة.



صحيًا: لا تعالج أوجاعك المتنقلة في مختلف أنحاء جسمك كما يحلو لك، واصفًا لنفسك هذا الدواء أو ذاك، فأنت ترتكب خطأ كبيرًا بحق وضعك الصحي.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.