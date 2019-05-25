حظك اليوم.. برج الحوت السبت 25 مايو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم السبت، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا: تتخلص اليوم من مواجهات واحتكاكات بسيطة وغير مؤذية مع بعض الزملاء، وتتمكن من استعادة السيطرة على الأمور وتسيير الدفة كما تريد.



عاطفيًا: الملاحظات التي أبديتها للشريك تعطي نتائج ملموسة، وفي غضون فترة لن تكون طويلة ستشعر بتغيير كبير من قبله.



صحيًا: إياك والانغماس في الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعًا.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

