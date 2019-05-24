البحرين تدين تفجير إرهابي استهدف مسجدا في أفغانستان

أدانت مملكة البحرين، اليوم الجمعة، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة كابول بأفغانستان؛ مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع المبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا" وقوف البحرين إلى جانب أفغانستان في جهودها لمكافحة العنف والإرهاب، مجددة موقف البحرين المناهض لكل صور العنف والتطرف والإرهاب والداعي لضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع دول العالم من أجل القضاء على الإرهاب.