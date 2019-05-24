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الثقافة
الجمعة 24/مايو/2019 - 08:32 م

"أعمال أحمد أمين" وفرقة بنها للموسيقى العربية بثقافة القليوبية

أعمال أحمد أمين وفرقة
حسام الضمراني
dostor.org/2642088

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية عدد من الأنشطة الرمضانية، حيث أقام قصر ثقافة بهتيم سهرة تضمنت عرض فني لفرقة بنها للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد يسري والتي قدمت مجموعة متنوعة من الأغاني منها "مولاي إني بابك، وسلام الله يا طه، ومدد، وكم ناشد المختار ربه"، كما نفذ ورشة فنون تشكيلية، أعقبها مسابقة لاختيار أجمل رسمة وفاز بها الطفل عمر أحمد مصطفى.

أعد قصر ثقافة كفر شكر احتفالية تضمنت أمسية شعرية، ألقى الشاعر بهجت عبد العزيز الدقميري قصيدة "موواويل في مدح الرسول"، هناء أمين "يابنت النيل يا مصرية"، نشأت النادي قصيدة "مصر يا امنا"، مرفت عبد الجيد بقصيدة "نزيف الهم"، سيد الشهبه "بحبك يا بلدي". أعقبها مسابقة ثقافية وتوزيع الهدايا الرمزية للفائزين، وفي الختام أقيم عرض فني لكورال القلج، إلى جانب معرض فني لمنتجات الورش خلال الفترة الماضية.

عقد نادي أدب بيت ثقافة شبين القناطر محاضرة بعنوان "مجمل أعمال أحمد أمين" ألقاها الدكتور محمد السيد إسماعيل، والذي أوضح ان لهذا الكاتب دور تنويري في دور النشر وكان رئيسا لجريدة الرسالة، ومن إبداعاته ثلاثية "فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام" بحضور كل من السادة الشعراء محمد فوزي، وأحمد حسن، ومجدي مصطفى، وصابر قدح، وسيد هزاع، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة محاضرة عن "بر الوالدين" حيث أولى الإسلام العظيم موضوع بر الوالدين اهتماما كبيرا واعتنى به عناية خاصة، فقد جعل الإسلام بر الوالدين أعظم البر وأفضل الأعمال بعد الصلاة، بينما أقيمت ورشة لعمل حقيبة العيد من الفوم، بالإضافة إلى ذلك ناقش قصر ثقافة بنها كتاب "الإعاقة السمعية" تأليف محمد حسن من إصدارات الهيئة، تناولت المناقشة تعريف الإعاقة ونسب الانتشار، والأسباب، وتربية وتعليم المعاقين سمعيا، والوقاية والتدخل المبكر والعلاج.

استمرت فعاليات ورشة زينة وفانوس بالتعاون مع نادي سيدات القاهرة ببيت ثقافة سنديون، كما نظم بيت ثقافة أبوزعبل ورشة عمل إكسسورات وأشغال يدوية للأطفال، كذلك نظّمت مكتبة المنزلة الفرعية ورشة لعمل فانوس رمضان باستخدام الصلصال، وبمكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين أقيمت ورشة حكي بعنوان "قدوة وحدوتة"، بينما نفذ نادي الطفل بقصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة صلصال.

"أعمال أحمد أمين" وفرقة بنها للموسيقى العربية بثقافة القليوبية
"أعمال أحمد أمين" وفرقة بنها للموسيقى العربية بثقافة القليوبية
"أعمال أحمد أمين" وفرقة بنها للموسيقى العربية بثقافة القليوبية
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