"مستقبل وطن" ينظم أكبر مائدة شعبية في التبين (صور)

نظم حزب مستقبل وطن بقيادة نصر هاشم الأمين المساعد للشؤون المالية والإدارية، اليوم، أكبر مائدة شعبية بالتبين، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ومسؤولي حلوان.

وقال نصر إن الهدف من إقامة المائدة هو جمع المواطنين بجانب المسئولين على مائدة واحدة، إضافة إلى زرع روح المحبة بين المواطنين.



وأوضح أنه سيتم فتح باب للناقش مع المواطنين عقب الإفطار مباشرة، لعرض مشكلاتهم والعمل على حلها.



كما أضاف أنه سيتم افتتاح ميدان تم تجديده وهو على شكل "ساعة بيج بن" ومستشفى تم تطويرها بالكامل، عقب الافطار مباشرة.