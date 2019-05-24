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الجمعة 24/مايو/2019 - 08:23 م

"مستقبل وطن" ينظم أكبر مائدة شعبية في التبين (صور)

مستقبل وطن ينظم أكبر
dostor.org/2642082

نظم حزب مستقبل وطن بقيادة نصر هاشم الأمين المساعد للشؤون المالية والإدارية، اليوم، أكبر مائدة شعبية بالتبين، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ومسؤولي حلوان.
وقال نصر إن الهدف من إقامة المائدة هو جمع المواطنين بجانب المسئولين على مائدة واحدة، إضافة إلى زرع روح المحبة بين المواطنين.

وأوضح أنه سيتم فتح باب للناقش مع المواطنين عقب الإفطار مباشرة، لعرض مشكلاتهم والعمل على حلها.

كما أضاف أنه سيتم افتتاح ميدان تم تجديده وهو على شكل "ساعة بيج بن" ومستشفى تم تطويرها بالكامل، عقب الافطار مباشرة.

"مستقبل وطن" ينظم أكبر مائدة شعبية في التبين (صور)
"مستقبل وطن" ينظم أكبر مائدة شعبية في التبين (صور)
"مستقبل وطن" ينظم أكبر مائدة شعبية في التبين (صور)
"مستقبل وطن" ينظم أكبر مائدة شعبية في التبين (صور)
"مستقبل وطن" ينظم أكبر مائدة شعبية في التبين (صور)
"مستقبل وطن" ينظم أكبر مائدة شعبية في التبين (صور)
"مستقبل وطن" ينظم أكبر مائدة شعبية في التبين (صور)
"مستقبل وطن" ينظم أكبر مائدة شعبية في التبين (صور)
"مستقبل وطن" ينظم أكبر مائدة شعبية في التبين (صور)
"مستقبل وطن" ينظم أكبر مائدة شعبية في التبين (صور)
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