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الجمعة 24/مايو/2019 - 08:22 م

رئيس لجنة الشئون الخارجية الأمريكية: حريصون على مساندة لبنان

رئيس لجنة الشئون
رئيس لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس الأمريكي إليوت إنجل
أ ش أ
dostor.org/2642080

أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس الأمريكي إليوت إنجل، حرص الولايات المتحدة الأمريكية على الوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته في كافة المجالات، ودعم القوات المسلحة اللبنانية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء اليوم، السيناتور إنجل والوفد المرافق، بقصر بعبدا الرئاسي.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد استقبل رئيس لجنة الشئون الخارجية إليوت إنجل، عقب اللقاء مع عون، واستعرض معه آخر التطورات في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين.
من جانبه، دعا الرئيس اللبناني - خلال اللقاء - الولايات المتحدة الأمريكية إلى مساعدة لبنان في عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، مشيرا إلى أن لبنان "لم يعد في مقدوره تحمل تداعيات أزمة النزوح السوري، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به حاليا".
وأشار عون إلى أن لبنان "بلد محب للسلام ويعمل من أجل تحقيقه لأنه يضمن بذلك الأمان لشعبه ولشعوب منطقة الشرق الأوسط".
كما دعا الرئيس اللبناني، الإدارة الأمريكية إلى العمل على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وللاجئين الفلسطينيين، خاصة وأن هذه القضية لا تزال من دون حل منذ ما يزيد عن 71 عاما.
وأكد عون لرئيس لجنة الشئون الخارجية التزام لبنان تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006) بالتعاون بين الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الأممية العاملة في منطقة الجنوب (يونيفيل)، داعيا في نفس الوقت الولايات المتحدة إلى المساعدة في مسألة ترسيم الحدود الجنوبية اللبنانية البرية والبحرية.
ولفت الرئيس اللبناني إلى أن القوانين اللبنانية تعاقب أي نشاط إجرامي بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال، جنائيا وماليا، مشددا على أنه يتم تطبيق هذه القوانين "بحزم ودقة وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية". على حد تعبيره.
وقال إن لبنان حقق بفضل قواه العسكرية والأمنية، استقرارا أمنيا على كافة أراضيه، خاصة الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية، واستطاع القضاء على الإرهاب.
معربا عن تقدير بلاده للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للجيش اللبناني.

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