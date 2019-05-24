كنيسة العذراء بالإسكندرية تنظم إفطارا جماعيا للمسلمين بمنطقة الزوايدة

نظمت كنيسة العذراء والبابا كيرلس السادس بمنطقة الزوايدة شرق الإسكندرية، حفل إفطار جماعي، بداخل الكنيسة بمشاركة 2000 صائم لأهالي المنطقة، بمشاركة مؤسسة حارتنا المصرية.



حضر الإفطار القس رافائيل حلمى كاهن الكنيسة، والقس مرقوريوس عطا، والمهندس إيهاب زكريا رئيس موسسة حارتنا المصرية، ولفيف من القيادات السياسية والشخصيات العامة ونواب البرلمان،وممثلي الأزهر والأوقاف وقيادات المجتمع المدنى.



وقال القس رافائيل حلمى، كاهن كنيسة العذراء مريم والبابا كيرلس، إن هذا الافطار يهدف الي مشاركة اخواننا المسلمين في شهر الصوم، ويعد رسالة واضحة بأن المسلمين والأقباط نسيج واحد وفي ترابط دائم على مر الزمان.



وأوضح أن حفل الإفطار الجماعى شارك فيه نحو 2000 صائم من أهالى المنطقة ملبين دعوة الكنيسة، لحضور الإفطار فى جو ساده الحب والإخلاص والوطنية المصرية، مشيرًا إلى أن تلك العادات والتقاليد التى يتبعها المصريين، فى جميع الأشهر من محبة وود.



وأكد المهندس إيهاب زكريا رئيس مؤسسة حارتنا المصرية، أن هذا هو الإفطار الثالث للمؤسسة وأن خطة المؤسسة هي إفطار عشرة آلاف صائم طوال شهر رمضان من خلال سلسلة إفطارات في المناطق المحدودة الدخل تحت شعار الوحدة الوطنية ومشاركة الأقباط والمسلمين من أعضاء المؤسسة فى تحضير وتناول وجبات الإفطار كعمل وطني لبث رسالة على قوة الترابط والتلاحم الذى يجمع المصريين بمختلف الإنتماء الدينى على مر الزمان، ولبعث رسالة عاجلة لكافة دول العالم، أن مصر هي واحة التعايش وقبول الآخر تجمع الأقباط والمسلمين في فرحهم وحزنهم ولم يفرقهم اَي مؤامرات.