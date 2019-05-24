القاهرة : الجمعة 24 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
عالم
الجمعة 24/مايو/2019 - 07:59 م

منظمات حقوقية تندّد بترحيل سوريين إثر وصولهم مطار بيروت

منظمات حقوقية تندّد
وكالات
dostor.org/2642067

نددت خمس منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش الجمعة بترحيل لبنان 16 سوريًا إثر وصولهم إلى مطار بيروت بعد إجراءات "موجزة"، رغم أن عددًا منهم تسجلوا كلاجئين وأبدوا خشيتهم من إعادتهم إلى بلادهم، وتمت إعادة هؤلاء عبر منفذ المصنع الحدودي في شرق لبنان.

وتقدر السلطات راهنًا وجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري، بينما تفيد بيانات المفوضية العليا لشئون اللاجئين عن وجود أقل من مليون.

ويكرر مسئولون لبنانيون مطالبتهم بإعادة السوريين إلى بلادهم بحجة انتهاء الحرب في مناطق عدة استعادتها الحكومة السورية خلال العامين الأخيرين.

وفي بيان مشترك، قالت منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان" و"المفكرة القانونية" و"رواد الحقوق" و"مركز وصول لحقوق الإنسان" إن "لبنان رحّل بإجراءات موجزة 16 سوريًا على الأقل" عند وصولهم الى المطار في 26 أبريل.

وذكرت أن "خمسة منهم على الأقل مسجلون" لدى مفوضية اللاجئين بينما "أعرب 13 منهم على الأقل عن خوفهم من التعذيب والملاحقة في حال إعادتهم إلى سوريا". وأوضحت انه رغم ذلك لم يُمنَحوا "أي فرصة فعلية لطلب اللجوء أو الاعتراض على ترحيلهم بل أٌجبروا على توقيع استمارات +عودة طوعية إلى الوطن+".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لما فقيه "على السلطات اللبنانية عدم ترحيل أي شخص إلى سوريا بدون أن تتيح لهم أولًا فرصة عادلة للدفاع لإثبات حاجتهم للحماية، وضمان عدم تعرّضهم لخطر فعلي بالاضطهاد أو التعذيب".

ونقلت المنظمات عن أحد المرحلين، الذي كان يرغب باللجوء في قبرص، قوله إن لدى مغادرته عبر مطار بيروت، منعه عناصر الأمن العام "نهائيًا من العودة إلى لبنان بسبب عدم تسديده غرامة قدرها مليون و200 ألف ليرة لبنانية (790 دولارًاً) لعدم تجديده إقامته القانونية".

ولم يحالفه الحظ في شمال قبرص، إذ جرت إعادته مع 12 سوريًا آخرين إلى بيروت التي ما إن وصلوا إليها حتى "أجبرهم" عناصر الأمن العام على "توقيع وثائق تُفيد بأنهم يعودون طوعيًا إلى سوريا" رغم محاولته شرح مخاوفه من التجنيد الإجباري والاعتقال في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام محلية في لبنان أن مجلس الدفاع الأعلى، الذي يبقي قراراته سريّة، فوّض مؤخرًا جهاز الأمن العام اللبناني ترحيل كل سوري يدخل بطريقة غير شرعية إلى البلاد.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الجمعة أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية يواصلون "ترحيل السوريين الذين يدخلون خلسة الى الاراضي اللبنانية عبر المعابر غير الشرعية" تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للدفاع.

ونقلت الوكالة عن "تقرير أمني" أنه تم ترحيل 301 شخص في الفترة الممتدة بين السابع من مايو والعشرين منه، وتم تسليم هؤلاء عبر معبر المصنع إلى السلطات السورية.

وبحسب تقرير المنظمات، يفتقر 74 في المئة من السوريين الموجودين حاليًا في لبنان إلى إقامات قانونية ويواجهون نتيجة ذلك خطر الاحتجاز.
وتكرر السلطات اللبنانية بانتظام مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، محملة اياهم مسؤولية تردّي الوضع الاقتصادي وتراجع فرص العمل.

واقترح وزير الخارجية جبران باسيل الأسبوع الماضي على الحكومة أن تلحظ في مشروع الموازنة فرض رسوم إقامة على اللاجئين السوريين ورسوم عمل على العمال منهم.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي في اليومين الأخيرين صورًا تظهر عشرات الأشخاص، قالوا إن بينهم عددًا كبيرًا من السوريين، طردتهم الشرطة البلدية ليلًا من شقق في مبنى في بيروت ليجدوا أنفسهم في الشارع.

ويقدّر الأمن العام اللبناني عودة أكثر من 170 ألف سوري منذ نهاية العام 2017 حتى مارس، لكن منظمات غير حكومية تقدّر أن عدد العائدين "أقل من ذلك بكثير"، وفق التقرير.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ اسبوع

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

محمد الباز يكتب: كيف وقع نظمى لوقا فى غرام أبى بكر الصديق؟

7 جرحى في انفجار بطريق مشاة وسط ليون الفرنسية

عودة بوطيب.. قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

السيسي يؤكد ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإتمام مشروعات العاصمة الإدارية

ads
ads
الأكثر قراءة

أول تعليق لـ"ميسي" على هزيمة برشلونة أمام ليفربول

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

رامز جلال سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسماعيل يوسف

إكسبرس: اكتشافات جديدة تزيل الغموض حول الهرم الأكبر

ألبومات الصور

كنيسة العذراء بالإسكندرية تنظم إفطارا جماعيا للمسلمين بمنطقة الزوايدة

اتحاد الكرة يبحث إنهاء أزمة المباريات المؤجلة فى الدوري

نقطة ميه في قلب الحر

شقيانين في عز الحر

رياضة

يوروبا ليغ: أرسنال وتشلسي يعيدان أكثر من نصف التذاكر المخصصة لهما

أول تعليق لـ"ميسي" على هزيمة برشلونة أمام ليفربول

عودة بوطيب.. قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

أول تعليق لـ"ميسي" على هزيمة برشلونة أمام ليفربول

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

رامز جلال سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسماعيل يوسف

إكسبرس: اكتشافات جديدة تزيل الغموض حول الهرم الأكبر

الرئيس نيوز

بعد الموجة غير المسبوقة.. انخفاض كبير في درجات الحرارة

الجيش الأمريكي: الحرس الثوري مسؤول عن الهجوم على ناقلات النفط قرب الفجيرة

رئيس الوزراء يتوجه لجنوب إفريقيا للمشاركة بحفل تنصيب الرئيس سيريل رامافوزا

رسميا.. رفع اسم حبيب العادلى من قائمة المتحفظ على أموالهم

انفجار في وسط مدينة ليون الفرنسية.. و13 مصابا حتى الآن

كشكول

للأمهات.. تعرفي علي أعراض الحصبة الألمانية عند الأطفال وطرق الوقاية منها

وكيل الأزهر يطالب رؤساء لجان الثانوية بالمتابعة المستمرة

غدا.. بدء امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات أمنية مشددة

الزقازيق تحتل مركزاً متميزاً عالمياً في النشر الدولي وفقا لتصنيف ليدن

إقبال كبير من طلاب «الثانوية» على القوافل التعليمية ببورسعيد

الأمصار

"ماي" تسقط بسبب العلاقات مع الاتحاد الأوربي

مصير الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيرها على دول الجوار

انفجار داخل مسجد في باكستان وسقوط قتيلين

بي إن سبورت.. وقضية رشوة جديدة تفضح النظام القطري

رياضة ليفربول يبدأ محادثاته بشأن دي ليخت

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

عجوز فرنسية تجاوز عمرها 100 عام تعترف بارتكابها جريمة قتل

"فيسبوك" يحذف 2.2 مليار حساب وهمي

دراسة: أبخرة اللحام تسبب سرطان الرئة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

علاج جديد لمكافحة الكوليسترول لدى مرضى الأزمة القلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎