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الجمعة 24/مايو/2019 - 07:58 م

رئيس الوزراء يتوجه إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في مراسم حفل تنصيب رامافوزا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وكالات
dostor.org/2642066

غادر القاهرة، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، متوجهًا إلى جنوب إفريقيا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في مراسم حفل تنصيب سيريل رامافوزا رئيسًا لجنوب إفريقيا بدءًا من شهر مايو الجاري.

وتأتي المشاركة المصرية في حفل التنصيب في إطار حرص مصر على توطيد علاقاتها بأشقائها الأفارقة، والتنسيق المستمر والتشاور المتبادل فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما يضمن تحقيق مصلحة شعوب القارة، وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لا سيما في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي

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