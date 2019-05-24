محمد المعتصم يكتب: يوميات رمضان "19"

• إصرار شركة بيبسي على عرض الإعلان وعدم الأخذ في الاعتبار ردود الأفعال السلبية- رغم أنه الأفشل في تاريخ الشركة- يؤكد أن الشركة تتعامل بمنطق وجع البطن ولا دلق "الاعلان"



• كلبش 3 عمل درامي يحتاج إعادة طرحه من جديد بعد انتهاء رمضان مع الترويج الجيد له، المسلسل يحمل رسائل وإشارات هامة تاهت للأسف.. وهو محاولة لتقديم ما عجز الاعلام عن شرحه من خلال احداق درامية.. لكن للأسف الاعلام فشل في لفت الانتباه للمسلسل



• الأرقام بتقول إن أورانج عملت مشاهدات للإعلانات في رمضان أقل من فودافون.. وإن اتصالات عملت مشاهدات أكتر من الاتنين والواقع بيقول إن الشبكات لو صرفت فلوس الإعلانات على تحسين الخدمة الناس هتعملهم أحسن دعايه



• فيه مشهد اتحذف من مسلسل "طلقة حظ" لأسباب أنا مش فاهمها.. الممثلة إيمي سالم اللي بتشارك في المسلسل لسبب أنا مش عارفة نشرت المشهد لأسباب مالناش دعوة بيها



• المسلسل الوحيد اللي الناس بتشتمه بحرقه وتقول إنه مسروق هو "زي الشمس" رغم أنه المسلسل الوحيد اللي كاتب على التيتر أنه النسخة العربي من المسلسل الايطالي sorelly يعني الناس بتقولك إنهم اشتروا الفورمات.. الناس دفعت فلوس علشان الفكرة



• مسلسل زي الشمس في النسخة اليطالي الزوج " اللي المفروض أحمد السعدني " هو اللي ارتكب الجريمة وقتل فريدة.. أعتقد ان وجود مريم ناعوم ونجلاء الحديني والناس المحترفة اللي اشتغلت على الحوار الهدف منه انهم يتصرفوا بقى ويطلعوا القاتل حد تاني.. يعني أي منظر



• مسلسل ولد الغلابة خسر كثيرا بالرحيل المبكر لمحمد ممدوح وهادي الجيار.. المسلسل كان ايقاعه عالي وفيه صراع وعلاقات معقدة للأسف كل شيء انتهي مع رحيلهم.. في مسلسل " بريكنج باد" البطل خلص عليهم في اخر المسلسل وعادي.. ماكانش له لزمة التجويد



• موجة الحر لن تنتهي الا اذا استعاد محمد رمضان الـ 300 متر بتوع والده من ماجد المصري



• حنان سليمان ممثلة جبارة صاحبة أداء عالي.. كل مشهد تظهر فيه ينسيني 3 مشاهد لمنى عبد الغني



• ظهور سلطان الطرب جورج وسوف في أي برنامج تليفزيوني حدث في حد ذاته.. ملايين المعجبين ينتظرون الحلقة.. اخبار كثيرة على المواقع الفنية والاخبارية من تصريحاته.. السوشيال ميديا تأخذ مقتطفات من الكلام وفيديوهات.. هذا هو الطبيعي مع أبو وديع.. جورج وسوف ظهر على قناة النهار ولم يشعر به أحد لسبب بسيط..أنه ظهر في عايشة شو



• مسلسل الكارتون "نور وبوابة التاريخ" على سي بي سي فكرته حلوة ويمكن الرهان علي هذه النوعية من الاعمال لخلق جيل جديد.. فقط تحتاج قليلا من الاهتمام.. أطفالنا يستحقون أن نربيهم على نوعيات أفضل من برامج المقالب



- وفاء عامر اهم مكسب في مسلسل حكايتي.. وفاء نضجت بما فيه الكفاية لتعطي شقيقتها ايتن دروس في اختيار الدور المناسب

• دعاء اليوم: اللهم بارك لنا في عمرنا ولا تجعل رزقنا بيد من لا يخافك