"أوقاف الغربية": 234 مسجدا بالمحافظة جاهزة للاعتكاف

قال الدكتور صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، إن مديرية أوقاف الغربية، أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بمساجد الاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.



وأشار إلى أن عدد مساجد الاعتكاف بلغ 234 مسجدا بجميع مدن المحافظة، وأن هذه المساجد تحت إشراف وتوجيه مباشر من إدارة الأوقاف التابع لها المسجد حسب إدارة الأوقاف النابع لها، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من المديرية.



وأضاف عبادة، أن كل أمام ملتزم بتنفيذ كافة الضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف داخل مسجد الاعتكاف وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.



وأضاف وكيل أوقاف الغربية، أن المساجد هي: "طنطا ثانى 26 والمحلة أول 28 وكفر الزيات 41 والمحلة ثان 21 وزفتى 22 وبسيون 24 وسمنود 22 والسنطة 12 وقطور 24 وطنطا أول 12 مسجدًا".