الجيش الأمريكي: الحرس الثوري الإيراني مسئول عن الهجوم على ميناء الفجيرة

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الحرس الثوري الإيراني مسئول مباشرة عن الهجوم على ناقلات النفط في ميناء الفجيرة.



وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، أعلنت في 12 مايو، أن 4 سفن تجارية مدنية من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.



ووجهت كل من السعودية والإمارات والنرويج رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإبلاغه بشأن الهجمات على ناقلات النفط في المياه الإقليمية الإماراتية.