رسميا.. رفع اسم حبيب العادلي وزكريا عزمى من قائمة المنع من التصرف فى أموالهم

رفع جهاز الكسب غير المشروع فى وزارة العدل، اسم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وزوجته وشقيق زوجته، من قائمة الممنوعين من التصرف فى أموالهم بناء على الطلب الذى سبق أن تقدما به بعد حصولهما على حكم بات غير قابل للطعن بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع.



وكان دفاع زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة طلب لرفع اسمه من قوائم المنع من التصرف فى أمواله وزوجته وشقيقها عبد المنعم حلاوة، سواء السائلة أو المنقولة والأسهم والسندات، وذلك بعد حصوله على حكم بات من محكمة النقض غير قابل للطعن براءته من تهمة الكسب غير المشروع.



وحصل زكريا عزمى على حكم بات من محكمة النقض فى 5 يناير الماضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة ببراءته وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، من اتهامهما بالكسب غير المشروع، وبهذا الحكم تكون قرارات المنع من السفر والتصرف فى الأموال منعدم، لافتة إلى أن "عزمى" طلب رفع اسمه وشقيق زوجته من القوائم المنع من التصرف.