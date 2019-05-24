القاهرة : الجمعة 24 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
رياضة
الجمعة 24/مايو/2019 - 07:25 م

أول تعليق لـ"ميسي" على هزيمة برشلونة أمام ليفربول

أول تعليق لـميسي
وكالات
dostor.org/2642053

قال ليونيل ميسي، إن هزيمة برشلونة المفاجئة 4-صفر أمام ليفربول التي أطاحت بالعملاق الإسباني من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عصفت بموسم برشلونة ليكتفي بمطاردة ثنائية محلية عندما يواجه بلنسية في نهائي كأس ملك اسبانيا غدًا السبت.

وفي أول مؤتمر صحفي له في أربع سنوات وأول ظهور إعلامي لميسي منذ الهزيمة 4-3 في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لم يستطع اللاعب الأرجنتيني المعروف بقلة كلامه أن يكتم انتقاده لأداء فريقه على ملعب انفيلد.

وقال ميسي: "لم يكن الأمر سيئًا تمامًا في الشوط الأول لكن في الشوط الثاني توقفنا عن اللعب، كان هناك طرف واحد فقط في الملعب وكان هذا أكبر خطأ ارتكبناه".
وتابع: "أسوأ شيء فعلناه ولا نستطيع أن نسامح أنفسنا عليه أننا توقفنا عن القتال وسمحنا لهم بالتلاعب بنا".

وأصبح هداف برشلونة على مر العصور قائدًا للفريق لأول مرة هذا الموسم ورغم فوز العملاق الإسباني بلقب الدوري قبل ثلاث مباريات من النهاية لم يستطع ميسي نسيان الهزيمة أمام ليفربول.

وقال: "أمضيت موسمًا رائعًا كقائد للفريق. فزنا بالدوري، ووصلنا إلى نهائي الكأس، أعتقد انه كان موسمًا جيدًا باستثناء مباراة ليفربول التي عصفت بهذا الموسم الرائع".

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

منذ أقل من شهر

تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

منذ أقل من شهر

صلاح يظهر مع زوجته في مباراة ليفربول وبرشلونة (فيديو)

الآن

محمد الباز يكتب: كيف وقع نظمى لوقا فى غرام أبى بكر الصديق؟

7 جرحى في انفجار بطريق مشاة وسط ليون الفرنسية

عودة بوطيب.. قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

السيسي يؤكد ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإتمام مشروعات العاصمة الإدارية

ads
ads
الأكثر قراءة

أول تعليق لـ"ميسي" على هزيمة برشلونة أمام ليفربول

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

رامز جلال سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسماعيل يوسف

إكسبرس: اكتشافات جديدة تزيل الغموض حول الهرم الأكبر

ألبومات الصور

كنيسة العذراء بالإسكندرية تنظم إفطارا جماعيا للمسلمين بمنطقة الزوايدة

اتحاد الكرة يبحث إنهاء أزمة المباريات المؤجلة فى الدوري

نقطة ميه في قلب الحر

شقيانين في عز الحر

رياضة

يوروبا ليغ: أرسنال وتشلسي يعيدان أكثر من نصف التذاكر المخصصة لهما

أول تعليق لـ"ميسي" على هزيمة برشلونة أمام ليفربول

عودة بوطيب.. قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

أول تعليق لـ"ميسي" على هزيمة برشلونة أمام ليفربول

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

رامز جلال سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسماعيل يوسف

إكسبرس: اكتشافات جديدة تزيل الغموض حول الهرم الأكبر

الرئيس نيوز

بعد الموجة غير المسبوقة.. انخفاض كبير في درجات الحرارة

الجيش الأمريكي: الحرس الثوري مسؤول عن الهجوم على ناقلات النفط قرب الفجيرة

رئيس الوزراء يتوجه لجنوب إفريقيا للمشاركة بحفل تنصيب الرئيس سيريل رامافوزا

رسميا.. رفع اسم حبيب العادلى من قائمة المتحفظ على أموالهم

انفجار في وسط مدينة ليون الفرنسية.. و13 مصابا حتى الآن

كشكول

للأمهات.. تعرفي علي أعراض الحصبة الألمانية عند الأطفال وطرق الوقاية منها

وكيل الأزهر يطالب رؤساء لجان الثانوية بالمتابعة المستمرة

غدا.. بدء امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات أمنية مشددة

الزقازيق تحتل مركزاً متميزاً عالمياً في النشر الدولي وفقا لتصنيف ليدن

إقبال كبير من طلاب «الثانوية» على القوافل التعليمية ببورسعيد

الأمصار

"ماي" تسقط بسبب العلاقات مع الاتحاد الأوربي

مصير الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيرها على دول الجوار

انفجار داخل مسجد في باكستان وسقوط قتيلين

بي إن سبورت.. وقضية رشوة جديدة تفضح النظام القطري

رياضة ليفربول يبدأ محادثاته بشأن دي ليخت

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

عجوز فرنسية تجاوز عمرها 100 عام تعترف بارتكابها جريمة قتل

"فيسبوك" يحذف 2.2 مليار حساب وهمي

دراسة: أبخرة اللحام تسبب سرطان الرئة

الصحة

علاج جديد لمكافحة الكوليسترول لدى مرضى الأزمة القلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎