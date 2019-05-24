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الجمعة 24/مايو/2019 - 07:01 م

13 يونيو.. البابا تواضروس يترأس الجلسة الختامية للمجمع المقدس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
مونيكا جرجس - ماريان رسمى
dostor.org/2642051

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الخميس 13 يونيو، الجلسة الختامية والرئيسية للمجمع المقدس، بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي، لاعتماد التوصيات النهائية للمجمع المقدس التي اتخذتها لجان المجمع خلال مدة انعقاده.

وكشفت مصادر كنسية عن أن لجان السكرتارية واللجان المتخصصة بالمجمع المقدس تبدأ اجتماعاتها في 9 يونيو المقبل لمدة 4 أيام.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أنه خلال اجتماعات لجان المجمع المقدس سيتم مناقشة الملفات المطروحة على أجندة تلك اللجان، لافتة إلى أن لجنتي العلاقات العامة والإعلام تبدأ اجتماعاتها الأحد 9 يونيو، بدير الأنبا بيشوي، على أن تعقد لجان الأسرة والرعاية والخدمة والإيمان والتعليم والعلاقات المسكونية، اجتماعاتها، لمناقشة أبرز الملفات ثاني أيام المجمع المقدس والذي يحل يوم الإثنين 10 من يونيو.

وتابعت المصادر أنه في اليوم الثالث من انعقاد المجمع المقدس، تنعقد لجنة الأديرة والرهبنة لمناقشة أبرز ملفاتها على أن تعقد لجنة الطقوس والإيبارشيات والمهجر اجتماعاتها ثالث أيام المجمع بدير الأنبا بيشوي.

وأوضحت أن لجنتي الدائمة والسكرتارية تعقد اجتماعاتها يوم الأربعاء 12 يونيو، على أن يستأنف البابا تواضروس عظتة الأسبوعية مساء الأربعاء بدير الأنبا بيشوي، بعد إيقافها لشهر كامل بحضور أساقفة ومطارنة الكنيسة الأرثوذكسية.

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