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الجمعة 24/مايو/2019 - 06:50 م

إقامة مائدة إفطار احتفالًا بذكرى غزوة بدر في الحسين

إقامة مائدة إفطار
محمد ممدوح
dostor.org/2642050

يحتفل العالم الإسلامي خلال شهر رمضان، بمناسبة غزوة بدر والتي تحل علينا في يوم ١٧ من رمضان، ما يجعل العديد من المسلمين يحتفلون بتلك المناسبة علي طريقتهم الخاصة، منهم من يقوم بعمل الندوات داخل المساجد ومنهم من يوزع الطعام والشراب، وتزداد تلك العادات منذ بداية شهر رمضان، ولكن في أسبوع ذكري غزوة بدر، اعتادت مجموعة علي تنظيم مائدة للإفطار في أماكن بالقاهرة وصعيد مصر.

ورصدت "الدستور" منظمو المائدة بمنطقة الحسين، التابعة لمحافظة القاهرة، وبالحديث مع أحد المتطوعين علي خدمة زوار المائدة، قال إنه يأتي كل عام مع مجموعة من أصدقائه في أحد الطرق الصوفية، إلى ذلك المكان لإقامة مائدة إفطار لزوار مسجد الحسين، ليعدوا الطعام منذ الصباح الباكر وحتي آذان المغرب.

وأوضح خالد سعد أحد المتطوعين أنه انضم لأحد الطرق الصوفية منذ أن كان طفلا بجوار أبيه، الذي ورث انضمامه للطرق الصوفية عن جده، حيث أنه منذ أن كان صغيرا كان يصطحب أباه في تلك السفريات لخدمة زوار مسجد الحسين احتفالا بذكري غزوة بدر.

وذكر أنه يأتي من صعيد مصر إلى القاهرة مرتين في السنة، وهما في ذكري مولد الحسين، وفي ذكري غزوة بدر، لافتًا إلى أنه يشارك في العديد من الموائد التي تنظمها الطرق الصوفية التابع لها، في صعيد مصر، حيث نظموا مائدة أخري من ما يقرب من أسبوع احتفالا بتلك المناسبة.

وأشار سعيد محمود أحد القائمين على العمل بتلك المائدة إلى أن اليوم لن ينتهي بنهاية وجبه الإفطار، بل أن اليوم يضم العديد من الفقرات خلال الاحتفال بذكري بدر، حيث أنهم بعد تناول وجبه الإفطار يعدوا حلقات تضم بعض الدروس الدينية، التي تشرح ما هي عزوة بدر، وأطرافها ولماذا حدثت؟ وبعد أن تنتهي تلك الدروس، يهدوا حلقات الذكر وينتهي اليوم، ويعودوا إلى منازلهم بالصعيد.

إقامة مائدة إفطار احتفالًا بذكرى غزوة بدر في الحسين
إقامة مائدة إفطار احتفالًا بذكرى غزوة بدر في الحسين
إقامة مائدة إفطار احتفالًا بذكرى غزوة بدر في الحسين
إقامة مائدة إفطار احتفالًا بذكرى غزوة بدر في الحسين
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