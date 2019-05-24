القاهرة : الجمعة 24 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
عالم
الجمعة 24/مايو/2019 - 06:38 م

الكرملين: روسيا ترسل متخصصين عسكريين لجمهورية الكونجو

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
أ ش أ
dostor.org/2642049

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الجمعة إن روسيا سترسل متخصصين عسكريين إلى جمهورية الكونجو لصيانة المعدات والعتاد العسكري روسي الصنع.
والكونجو متاخمة لجمهورية أفريقيا الوسطى حيث تنشر موسكو مهمة أقرتها الأمم المتحدة. وستكون الكونجو من بين بضع دول أفريقية بها وجود عسكري مؤكد رسميا لعسكريين روس على الأرض.
وسعت موسكو في السنوات القليلة الماضية إلى تعزيز نفوذها في القارة، حيث تتمتع الصين بوجود اقتصادي ضخم، من خلال توقيع اتفاقات للتعاون العسكري مع حوالي 20 دولة أفريقية.
وتجاهل بيسكوف في حديثه في مؤتمر صحفي عبر الهاتف الرد على أسئلة بشأن عدد المتخصصين العسكريين الذين سترسلهم روسيا إلى جمهورية الكونجو وما إذا كانوا جنودا نظاميين أم متعاقدين من القطاع الخاص يعملون لصالح الحكومة الروسية.
وقال إن من المتوقع أن يقوموا بصيانة العتاد العسكري والذخيرة التي تم توريدها سابقا.
وقال: "جزء كبير من هذا العتاد لا يزال قابلا للاستخدام إذا توفرت الصيانة المناسبة، وهؤلاء الأشخاص الذين يتم إرسالهم، سيقومون بصيانة الذخيرة".
وجرى توقيع الاتفاق العسكري أمس الخميس بعد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكونجولي دينيس ساسو نجيسو في الكرملين.
كانت روسيا تبرعت بمئات من قطع الأسلحة وأرسلت أكثر من 200 مدرب إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في وقت سابق هذا العام لتعزيز الحكومة في معركتها ضد الميليشيات بعدما حصلت موسكو على إعفاء من حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.
وذكرت رويترز في تقارير سابقة أن قوات ومتعاقدين روسا يعملون في مهام في مصر وليبيا والسودان، رغم أن المسؤولين الروس لا يعترفون إلا بالوجود الروسي في السودان.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ اسبوع

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

مصير الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيرها على دول الجوار

ملك تايلاند يفتتح جلسة أول برلمان منذ انقلاب عام 2014

رئيس جامعة القاهرة يعلن إنشاء أول كلية مصرية للنانو تكنولوجي

"الباز" يكشف قصة طالب بكلية الفلسفة أعلن إلحاده (فيديو)

ads
ads
الأكثر قراءة

رامز جلال سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسماعيل يوسف

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

إكسبرس: اكتشافات جديدة تزيل الغموض حول الهرم الأكبر

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

ألبومات الصور

اتحاد الكرة يبحث إنهاء أزمة المباريات المؤجلة فى الدوري

نقطة ميه في قلب الحر

شقيانين في عز الحر

ضبط طبنجة وألعاب نارية بميناء الدخيلة فى الإسكندرية

رياضة

عودة بوطيب.. قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

الزمالك يعول على 50 ألف متفرج أمام نهضة بركان

مازن هشام يودع بطولة "علام" البريطانية للاسكواش من ربع النهائي

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

رامز جلال سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسماعيل يوسف

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

إكسبرس: اكتشافات جديدة تزيل الغموض حول الهرم الأكبر

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

الرئيس نيوز

بينهم شبيه ترامب.. هؤلاء مرشحون لخلافة تريزا ماي

تشييع جثمان الفلسطيني زكي مبارك الذي قتل في سجون تركيا

موجة الحر تحرق ثالث أتوبيس نقل جماعي في مصر

السيسى يتفقد عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

مديرو صناديق التمويل في الشرق الأوسط يقررون زيادة الاستثمارات في مصر والإمارات

كشكول

إقبال كبير من طلاب «الثانوية» على القوافل التعليمية ببورسعيد

«مرتجي» تكشف ل«كشكول» موعد إعلان نتيجة إعدادية شمال سيناء

تعليم البحيرة يبدأ غدا رصد درجات الشهادة الإعدادية

الخشت يعلن إنشاء أول كلية مصرية للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة

حفل إفطار الوحدة الوطنية بجامعة عين شمس

الأمصار

مصير الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيرها على دول الجوار

انفجار داخل مسجد في باكستان وسقوط قتيلين

بي إن سبورت.. وقضية رشوة جديدة تفضح النظام القطري

رياضة ليفربول يبدأ محادثاته بشأن دي ليخت

دموع تيريزا ماي تهزمها خلال خطاب الاستقالة "صور"

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

عجوز فرنسية تجاوز عمرها 100 عام تعترف بارتكابها جريمة قتل

"فيسبوك" يحذف 2.2 مليار حساب وهمي

دراسة: أبخرة اللحام تسبب سرطان الرئة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

علاج جديد لمكافحة الكوليسترول لدى مرضى الأزمة القلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎