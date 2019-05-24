تفحم شاحنة بالوادي الجديد بسبب درجات الحرارة المرتفعة

تسببت حرارة الجو اليوم الجمعة، في تفحم شاحنة نقل عملاقة محملة بمحصول القمح، بمنطقة درب الأربعين جنوب واحة باريس بالوادي الجديد.



تلقى اللواء محمد كمال سالم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من قسم شرطة مركز باريس، يفيد إصابة شخص في تفحم شاحنة نقل بضائع عملاقة جنوب مدينة باريس.



وتبين اندلاع حريق هائل بشاحنة نقل تحمل كمية كبيرة من محصول القمح، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، والتي تسببت في اندلاع النيران في المحصول والأجولة المحمل بداخل المحصول، بمدينة باريس، بالقرب من قرى الثمانين.



وتبين إصابة مساعد سائق الشاحنة بإصابات متفرقة، وتم نقله لمستشفى باريس المركزي، لتلقي العلاج، والتي حولته لمستشفى الخارجة العام.



وعلى الفور تم الدفع بسيارات الوحدة المحلية لموقع الحريق، وتم إخماده بفنطاس سيارات الوحدة المحلية لمركز باريس، بإشراف يوسف مرزوق، رئيس المركز، وبالتعاون مع وحدة الحماية المدنية بالمركز.



وجار تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.