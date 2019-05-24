أحمد شوبير: لا إلغاء لمسابقة الكأس والأولوية لمنتخب مصر

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لن يتم إلغاء بطولة كأس مصر بأي حال من الأحوال.



وقال شوبير، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن "البطولة سيتم استكمالها بعد كأس أمم إفريقيا.. وتم تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور كامل للبطولة على أن تستكمل عقب انتهاء الدوري مباشرة".



وأضاف شوبير أن "هناك أولوية للمنتخب الوطني ولا يمكن إرضاء جميع الأطراف، ولكن يمكن وضع حلول وسط لمحاولة عبور الأزمة".