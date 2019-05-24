مسؤول أوكراني: المفاوضات المباشرة مع روسيا حول النزاع في دونباس ضرورية

أكد مدير ديوان الرئاسة الأوكرانية، أندريه بوجدان، أن المفاوضات المباشرة مع روسيا حول النزاع في منطقة دونباس ضرورية، وذلك بعد أن رفض رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي هذه الفكرة.



وقال بوجدان في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة: "أعتقد أن روسيا ستوافق عاجلا أم آجلا على المفاوضات، والسؤال هو متى وتحت أي ظروف. ولكن إذا كنا نرغب في السلام، فعلينا أن نتفاوض".

وأضاف بوجدان، مجيبا على سؤال حول الهدف من المفاوضات مع طرف (روسيا) ينفي وجوده في دونباس: "على الجانب الآخر (في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد)، يعيش مواطنونا أيضا".

واعتبر بوجدان أن الجمهوريتين "غير مستقلتين في قراراتهما"، ولذا يجب التفاوض مع موسكو.

وعبر عن ثقته بإمكانية حل النزاع في دونباس بطرق سلمية، وقال: "ربما سيكون هذا الطريق صعبا، لكنني أعتقد أن هذا هو الطريق الذي ينبغي أن نسلكه".