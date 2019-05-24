السيسي يؤكد ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإتمام مشروعات العاصمة الإدارية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضرورة مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وفق أعلى المواصفات وأحدث التصميمات.



وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم لعدد من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على سير العمل والموقف التنفيذي لبعض المشروعات الكبرى بها كمدينة الفنون والثقافة، بما فيها دار الأوبرا الجديدة، وكذلك الحي الحكومي، فضلًا عن القيادة الاستراتيجية.



وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي اطلع خلال جولته التفقدية على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها.



وأوضح أن الرئيس السيسي تفقد خلال جولته مدينة الفنون والثقافة، والتي يتم إنشاؤها لتصبح منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي، وستضم عددًا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، بالإضافة إلى دار الأوبرا الجديدة التي تعد جزءًا أساسيًا من مدينة الفنون والثقافة، ومن المخطط لها أن تكون أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط.



كما تفقد الرئيس السيسي الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والذي يقع على مساحة ٥٥٠ فدانًا، وسيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة.