اتحاد الكرة يحسم موعد مباريات الجولة الأخيرة للدوري

قررت اللجنة المشكلة من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لبحث أزمة مواعيد مباريات الدوري الممتاز والتي يترأسها أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري على أن تقام في موعد واحد.



ويأتي ذلك القرار تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المتنافسة في ظل اشتعال الصراع على اللقب وعلى المركز الأخير الهابط للدرجة الثانية.



كما قرر المجلس تكليف المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة المقبلة، وتقرر عقد اجتماع لمجلس الإدارة باتحاد الكرة في الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين المقبل لمناقشة هذه التصورات وإعلان الجدول النهائي للدوري الممتاز.