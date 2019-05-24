الصين تؤكد تمسكها بالمحادثات التجارية مع أمريكا

قال "كوي تيانكاي" سفر الصين لدى الولايات المتحدة إن بلاده متمسكة بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة من خلال المحادثات، لكنها مستعدة في الوقت نفسه بالرد بإجراءات مضادة على أي تحركات أحادية من جانب الولايات المتحدة.



ووصف السفير الصينى قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حظر على تعاملات الشركات الأمريكية مع شركة معدات الاتصالات والإلكترونيات الصينية العملاقة "هواوي تكنولوجيز" بأنه استخدام "غير معتاد" لقوة الدولة ضد شركة.



وقال "كوي" في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن الصين تريد مواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري يتم إقراره خلال اللقاء المنتظر بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جينبينج الشهر المقبل، مضيفا أنه لا تجري حاليا أي مناقشات رسمية بشأن لقاء الزعيمين.



وتابع السفير الصينى تصريحاته قائلا إنه على الصين والولايات المتحدة التعاون، مضيفا "التجارة تعني المصالح المتبادلة والحرب تتعلق بالتدمير المتبادل، فكيف يمكن وضع هذا المفهومين المتعارضين في جملة واحدة؟".



يذكر أن المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن تجمدت خلال الشهر الحالي، في الوقت الذي يتهم فيه ترامب الصين، بالتراجع عن الاتفاق الذي ذكرت الولايات المتحدة أنه كان على وشك الاكتمال. كما رد ترامب على فشل المفاوضات بزيادة الرسوم الإضافية المفروضة على كمية قيمتها 200 مليار دولار من السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة من 10% إلى 25%.



وردت الصين على هذا الإجراء بزيادة الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 60 مليار دولار من السلع التي تستوردها من الولايات المتحدة.



كما قررت إدارة ترامب وضع شركة "هواوي" على القائمة السوداء التي تضم الشركات الأجنبية التي لا يمكن للشركات الأمريكية التعامل معها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من وزارة التجارة الأمريكية.



وقال "كوي" إن الاتهامات الأمريكية لشركة "هواوي" "شكوك بدون أساس"، واصفا الإجراءات الأمريكية ضدها بأنها تحرك "غير معتادة" تحشد فيه دولة قوتها ضد شركة خاصة".