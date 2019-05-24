رسالة من مورينيو لكلوب قبل نهائي التشامبيونزليج

وجه المدب البرتغالي جوزيه مورينيو رسالة "تحذيرية" للألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، قبل مواجهته مع توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا.



وفي مقابلة مع "سكاي سبورتس"، شدد مورينيو على أهمية الانتصار في النهائي بالنسبة لكلوب، لأن هزيمة ثالثة بنهائي دوري الأبطال قد تحمل تأثيرا سلبيا جدا على مدرب "الريدز".



وحذر مورينيو قائلا: "إذا لم ينتصر كلوب.. سيعني هذا أنه خسر 3 مباريات نهائية لدوري الأبطال.. وهو أمر صعب جدا".



وسبق لكلوب أن خسر مع بوروسيا دورتموند نهائي البطولة عام 2013 أمام بايرن ميونخ، ومع ليفربول نهائي الموسم الماضي أمام ريال مدريد.

وأضاف مورينيو: "كلوب شخص إيجابي جدا.. أنا متأكد أنه لا يفكر سوى في الانتصار الآن".



وتابع: "كوني مدربا، وأعي ما يعنيه لمدرب أن يلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، فأعلم أن هناك دائما جانبًا سلبيًا للموضوع، والجانب السلبي هو أن فريقا واحدا سيخسر، ومدربا واحدًا سيخسر أيضا".



واستطرد المدرب البرتغالي، قائلا: "المباريات النهائية لا تخاض لمجرد اللعب، وإنما للفوز".

وباتت مباريات النهائي تمثل نوعا من "العقدة" للمدرب الألماني، الذي خاض 7 مباريات نهائية، خسر 6 منها، مع فريقي بوروسيا دورتموند وليفربول.



وسيخوض كلوب النهائي رقم 8 يوم 1 يونيو القادم، حين يقود ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام في مدريد.