ضياء رشوان يطلب عقد المؤتمر المقبل لاتحاد الصحفيين العرب في مصر

أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ضرورة عقد المؤتمر المقبل لاتحاد الصحفيين العرب في مصر، باعتبارها الدولة المؤسسة للاتحاد وصاحبة فكرة تأسيسه.



وقال ضياء رشوان- خلال اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة- إن مصر لا توجد لديها مشكلة تمنعها من الحصول على شرف استضافة مؤتمر الاتحاد المقبل، وأدعم إقامته بالقاهرة لتكون هذه العاصمة أكبر منصة إعلامية للتعريف به".



وأضاف: "إذا عقد المؤتمر في مصر سيكون مناسبة لتدشين المقر الجديد، ولبذل الجهود معًا للتبرع بمقر كامل للاتحاد، وأحب أن تشهد مصر مولد الاتحاد الثاني كما شهدت مولده الأول".



وتم تأجيل حسم اختيار البلد المضيف للمؤتمر لاجتماع المكتب الدائم للاتحاد، والمقرر عقده بالمملكة العربية السعودية، وعرض عبدالله الجحلان أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين أن يكون موعد الاجتماع بعد موسم الحج.



وكان سالم الجهوي، رئيس جمعية الصحفيين العمانيين، وعبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والياس عون، نقيب المحررين اللبنانيين، قد تقدموا بطلبات لاستضافة مؤتمر الاتحاد المقبل.