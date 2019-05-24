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الجمعة 24/مايو/2019 - 05:07 م

كوريا الشمالية تشترط نهجًا أمريكيًا جديدًا لاستئناف المحادثات النووية

كوريا الشمالية تشترط
وكالات
dostor.org/2642004

أعلنت كوريا الشمالية أن محادثاتها النووية المتوقفة مع واشنطن "لن تستأنف" إلا في حال تبنت الولايات المتحدة نهجا جديدا.

وانتهت القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون التي عقدت في هانوي فبراير بدون اتفاق أو حتى بيان مشترك، بعدما فشل الطرفان في الاتفاق على تخفيف العقوبات على بيونج يانج مقابل تخليها عن برامجها الصاروخية والنووية.

وأفادت تقارير بأن ترامب سلّم كيم قائمة مكتوبة بالمطالب، بينما تتهم بيونج يانج مذاك واشنطن بالتصرف "بسوء نية"، وأمهلتها حتى نهاية العام الجاري لتغيير نهجها.

وشدد بيان كوريا الشمالية، الذي أصدرته وكالة الأنباء الرسمية الجمعة على موقفها.
ونقل البيان عن متحدث باسم وزارة الخارجية أن "السبب" وراء "انتكاسة" هانوي كان "الموقف التعسفي وغير الصادق الذي اتخذته الولايات المتحدة".

وأضافت أن الولايات المتحدة أصرّت على "أسلوب يستحيل من خلاله الاستمرار".

وتابعت أنه ما لم تنتهج الولايات المتحدة "أسلوبا جديدا في احتساب" الأمور، "فلن يكون ممكنا استئناف الحوار بين جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية والولايات المتحدة ما يعني أن احتمال حل المسألة النووية سيكون أكثر صعوبة".

وتجنبت وكالة الأنباء الكورية الشمالية انتقاد ترامب أو وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أو مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون بالاسم.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من حض بيونج يانج الأمم المتحدة على اتخاذ "إجراءات عاجلة" للمساعدة في إعادة سفينة شحن صادرتها الولايات المتحدة بتهمة انتهاك العقوبات.

ونددت وزارة الخارجية في بيونج يانج بالخطوة معتبرة أنها "إنكار صريح" لروح قمة سنغافورة التي جمعت ترامب وكيم العام الماضي.
وفي وقت سابق هذا الشهر، سعت كوريا الشمالية لزيادة الضغط عبر إطلاق عدة صواريخ قصيرة المدى في أولى اختباراتها من هذا النوع منذ أكثر من عام.

وأضاف البيان الصادر عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية: "كلما ازدادت شكوك (واشنطن) وأفعالها العدائية حيال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، سيزداد شراسة رد فعلنا".

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