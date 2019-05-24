فينالدوم: ليفربول عازم على رفع كأس دوري أبطال أوروبا

قال لاعب خط وسط الهولندي، جورجينيو فينالدوم، إن فريقه نادي ليفربول الإنجليزي مصمم على تكليل مجهودات هذا الموسم بحصد لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يواجه توتنهام هوتسبر في نهائي المسابقة بعد نحو أسبوع.



وأوضح فينالدوم - في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي ليفربول اليوم الجمعة - أن الجميع في معسكر الريدز بماربيا بحالة تركيز، مضيفا "نحن عازمون على الفوز بالكأس خاصة أنه كان عاما جيدا بالفعل من جانبنا".



وتابع الدولي الهولندي: لقد كان عاما رائعا بالوصول إلى 97 نقطة في الدوري، لكننا للأسف لم نتوج باللقب، لذلك فإننا نرغب بإنهاء هذا الموسم بالفوز بكأس، موضحًا "الآن الأمر مختلف، فهذا نهائي سنفعل كل شيء في مقدورنا لتقديم الأفضل فيه ومحاولة الفوز بالمباراة، لكننا ندرك بمدى صعوبة خصمنا توتنهام بالفعل".



وأشار لاعب ليفربول إلى أن مواجهتي الدوري أمام السبيرز (توتنهام) كانتا صعبتين خاصة الثانية رغم الفوز بكلتيهما، لافتا إلى أن نهائي أبطال أوروبا سيكون مختلفا عن ذلك خاصة أنهم فريق مواجهته عادة لا تكون بالسهلة لكنه أكد جاهزية الريدز للقيام بما عليهم.