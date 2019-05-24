الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بأحد مساجد كابول

أدانت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في العاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة الجمعة، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المصلين.



وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية- في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- إن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار أفغانستان، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.



وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيًا كان مصدره ومنطلقاته، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم وسلامه.



وأعربت الخارجية الإماراتية عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.