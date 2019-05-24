الجيش الجزائري يُلقي القبض على إرهابي في ولاية تمنراست

ألقت قوات الجيش الجزائري القبض على إرهابي مطلوب بولاية "تمنراست" أقصى جنوبي البلاد؛ وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الجزائرية.



وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم الجمعة - إنه في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، ألقت مفرزة (دورية) للجيش أمس الخميس بولاية "تمنراست" القبض على الإرهابي المسمى (د. ستار)، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، لافتا إلى أن هذه النتائج تؤكد مدى اليقظة التي يتحلى بها أفراد الجيش، وعزمهم على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كافة أنحاء البلاد.