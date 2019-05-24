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الجمعة 24/مايو/2019 - 04:53 م

غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية غدًا

غلق باب الترشح للانتخابات
أ ش أ
dostor.org/2641985

يغلق، منتصف ليلة الغد السبت، باب الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقرر إجراؤها يوم 4 يوليو المقبل.

وتنص المادة 140 من قانون الانتخابات الجزائري على أن "التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف لمدة 45 يومًا -على الأكثر- التالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية"، كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري "يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح".

وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح قد وقع يوم 9 أبريل الماضي، هذا المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية، ونشر يوم 10 أبريل الماضي في الجريدة الرسمية.

وتتضمن الأوراق المطلوبة للترشح قائمة بـ600 توقيع فردي من أعضاء منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية، أو البرلمان بغرفتيه موزعين على 25 ولاية على الأقل، أو بقائمة تضم 60 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مقيدين في القوائم الانتخابية من 25 ولاية على الأقل بحد أدنى 1500 توقيع من كل ولاية.

وتتضمن الأوراق أيضًا شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني، وتصريح شرفي يؤكد أن ديانته الإسلام، وتصريح علني حول ممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد، وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو 1942، وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الأول من يوليو 1942 في أعمال معادية للثورة.

وبحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية أمس، فإن 77 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح للرئاسة، من بينهم 3 رؤساء لأحزاب هم: عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وبلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، والطيب ينون رئيس حزب الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة.

ورغم اقتراب غلق باب الترشح لكن أيًا من المرشحين المحتملين الـ77 لم يقدم ملف ترشحه بالأوراق المطلوبة، واكتفوا بسحب الأوراق.

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