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الجمعة 24/مايو/2019 - 04:53 م

مقتل ضابط في البحرية الكورية الجنوبية وإصابة 4 إثر حادث مدمرة في الميناء

مقتل ضابط في البحرية
أ ش أ
dostor.org/2641983

لقي أحد ضباط البحرية الكورية الجنوبية حتفه، وأصيب أربعة آخرون اليوم الجمعة؛ إثر حادث تعرضت له مدمرتهم في قاعدة بحرية بميناء جين هيه جنوب البلاد، بعد أن عادت من مهمة في المياه قبالة الصومال.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- وفقا لما ذكره المسؤولون- أن الحادث وقع صباحا، عندما انفلت حبل توصيل مدمرة "تشوي يونج" التي يبلغ وزنها 4 آلاف، و400 طن بالرصيف؛ ما أدى لانفجار مجهول السبب.

وكان حفل استقبال قد أقيم في ذلك الوقت في الميناء بمناسبة العودة الآمنة للسفينة التي كانت تعمل في مياه خليج عدن قبالة الصومال لمرافقة السفن والقيام بمهمة مكافحة القرصنة لمدة ستة أشهر.

وأصيب جراء الحادث خمسة ضباط تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، لكن أحدهم توفي أثناء تلقي العلاج، ولم يتم الكشف عن هويته، فيما صرح أحد ضباط البحرية الكورية الجنوبية بأن البحارة أصيبوا بجروح عندما اصطدم بهم الحبل فجأة على ما يبدو، ويتبع الضباط لوحدة تشونج هيه التي كانت متمركزة في المياه قبالة الصومال كأول وحدة بحرية في الخارج للمساعدة في المرور الآمن للسفن عبر خليج عدن الذي تكثر فيه أعمال القرصنة.

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