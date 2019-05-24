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الجمعة 24/مايو/2019 - 04:51 م

مسرحية " ليلة سقوط سعيد" تبهر الجمهور على مسرح الهوسابير

مسرحية ليلة سقوط
حسين الجندي
dostor.org/2641981

في أجواء رمضانية قدمت فرقة فن تياترو العرض الأول لمسرحية، "ليلة سقوط سعيد" على مسرح الهوسابير.

فبالرغم من ارتفاع درجة الحرارة الغير المسبوقة.. لكن هذا لم يمنع الجمهور من الحضور، فمن بين الرائع والمدهش والملفت للأنظار هو الحضور الجماهيري الضخم وامتلاء المسرح بكامل العدد.

وبالرغم من أن المسرحية تنتمي إلى ما يسمى بـ«المسرح الفقير» حيث التقشف في كل شيء إلا الخيال.

كما أنها تخلو من النجوم السوبر ستار، إلا أن المسرحية نالت إعجاب الجماهير حيث استمر العرض للساعات الأولى من صباح اليوم التالي وقد تخلل العرض المسرحي فقرات غنائية واستعراضية متعددة ومتنوعة.

والمميز للعرض المسرحي أنه يتسم بالجرأة على الصعيد الاجتماعي والتربوي، فأكثر ما يميز المسرحية أنها أكثر من مجرد خشبة مسرح، أو فتح ستار، أو أداء تمثيلي، فالمسرحية تعد إبداعًا فنيًا وإسقاطًا على الأحداث السابقة، وكذلك العادات والتقاليد المتعارف عليها والسلوكيات اليومية للمجتمع المصري خاصة في فترة ثورة 25 يناير 2011، فبذلك يعد العرض المسرحي مزيجًا بين الواقع الجاد والكوميديا الساخرة.
مسرحية "ليلة سقوط سعيد" بطولة كل من:
( فرقة فن تياترو )
رائد محمود، نور مصطفى، أحمد عبد الصبور، رامي عشوب، علاء توفيق، عرفة مشهور، بوسي محمد، منة محمد، رامز رمزي، محمد علاء، محمد عبد الجواد، علي عبده، باسل غيث، محمود طعيمة، طه إسماعيل، أحمد فواز، عبد الرحمن طارق، عبد الرحمن جبريل، ماجد وليام، محمد خالد، عبد الله محسن، سيد الصعيدي، رامي جمال،،، ومع مطرب الفريق إياد جمعة، بالإشتراك مع فريق ( نجوم المزيكا ) بودي، فؤش.

وكذلك اشتراك الفريق الاستعراضي "زلزال إمبابة"
أمين سنجاري، عبودة، معتصم فوكس، أيكا.

مسرحية "ليلة سقوط سعيد"
من تأليف نور مصطفى، ومن إخراج رائد محمود
وهندسة صوتية رامي جمال "مشمش".

مسرحية " ليلة سقوط سعيد" تبهر الجمهور على مسرح الهوسابير
مسرحية " ليلة سقوط سعيد" تبهر الجمهور على مسرح الهوسابير
مسرحية " ليلة سقوط سعيد" تبهر الجمهور على مسرح الهوسابير
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