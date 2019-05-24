تفاصيل الحلقة الـ 19 من "كلبش"

تستمر الأحداث التشويقية بالحلقة الـ19 من مسلسل "كلبش"، بمقتل "غسان الحلو" من قبل التنظيم الذي يعمل معه، وسط ذهول من قبل "أكرم صفوان"، لأنه شعر بقرب موعد نهايته.



وظهرت خلال الحلقة الفنانة سوزان نجم الدين في دور "سارة"، التي جاءت من أمريكا إلى أكرم صفوان للحديث معه حول مقتل غسان الحلو، كما طرد أكرم شقيقه من الشركة بسبب تحرشه بـ"ريم".



وانتهت الحلقة بطمأنة سارة لأكرم صفوان، وعدم خوفه من الموت، كما عمل أكرم على تأمين سليم الأنصاري لبعثة أغاثه ذاهبه لسيناء، تخص شركة زوجته، كما علم اللواء جلال أن الظابط عوني جاسوس لأكرم صفوان، لتنتهي الحلقة بإنتحاره حتى لا ينفذ ما طلبه أكرم.

