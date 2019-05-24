وزراء ألمان يعدون بسرعة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة

أعلن وزراء الطاقة في الحكومة الألمانية والولايات رغبتهم في مواصلة تطوير مصادر الطاقة المتجددة وسرعة توسيع شبكات الطاقة الكهربية المتجددة في المستقبل القريب.



وقال وزير الطاقة الاتحادي بيتر ألتماير بعد لقائه مع وزراء الطاقة بجميع الولايات الألمانية اليوم الجمعة في هانوفر: "تأكدنا من أننا جميعا لنا نفس الأهداف".



ويهدف المسؤولون عن الطاقة في ألمانيا إلى تنسيق عملية التحول في مصادر الطاقة بما يتجاوز حدود الولايات وإزالة العقبات أمام هذا الهدف.



وقال أولاف ليس وزير الطاقة في ولاية سكسونيا السفلى: "اتفقنا على معالم واضحة لجميع المشاريع".



إلا أن وزير البيئة في ولاية بادن فيرتمبيرج، فرانتس أونترشتيلر طالب بأن تتطابق الشروط الاقتصادية العامة في جميع هذه المشاريع، مضيفا القول: "نحتاج مستقبلا إلى إطار قانوني على مستوى الدولة، كما نحتاج إلى محفزات منها"، مشيرا إلى أن هناك الآن منظومة جديدة.



وقال وزير الطاقة في ولاية بافاريا هوبيرت أيفانجر: "هناك طفرة في التحول في مصادر الطاقة".