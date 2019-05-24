أنشطة متنوعة في الليلة الثامنة من ليالي السويس الرمضانية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة متنوعة بليالي رمضان بفرع السويس، حيث أقام الفرع احتفالية فنية بكورنيش السويس الجديد، تضمنت عرضًا فنيًا لفرقة سوهاج القومية للفنون الشعبية، حيث قدمت عدة تابلوهات فنية راقصة بقيادة مدير الفرقة عاطف البطين، ومصمم ومدرب الفرقة محمد الرز، منها "العارف بالله، التنورة، الخلخال، التحطيب".



بينما قامت فرقة السويس للفنون الشعبية، بقيادة خالد كمال، بعرض تابلوهات فنية راقصة منها "الصيادين، وغني يا سمسمية، والحنة السويسري"، وأقيمت ورشة فنون تشكيلية للكبار ستستمر ثلاثة أيام متتالية للمدربة مريم السيد، وتحت إشراف مسئولة النشاط، بجانب ذلك أعد الفرع مسابقة في المعلومات العامة، ومن خلالها تم توزيع جوائز مالية علي الفائزين، وذلك بمركز شباب أبوهاشم بالجناين.



عقد بيت ثقافة العمدة محاضرة بعنوان "يعنى إيه كلمة وطن" بمركز شباب قريه العمدة، حاضرها سيد أحمد السيد، كما تم عرض فيلم كمبيوتر فيديو بعنوان "هود عليه السلام"، بينما أقام بيت ثقافة الزيتيات مسابقة فى المعلومات العامة تضمنت أسئلة دينية عن شهر رمضان المعظم، تحت إشراف مسئولة النشاط، إلى جانب ذلك نفذ بيت ثقافة جنيفة ورشة رسم حر تحت إشراف مسئول النشاط.