كوفاتش: "نيوير" سيشارك في نهائي كأس ألمانيا

أكد الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن حارس مرماه مانويل نيوير أصبح جاهزًا لخوض المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا.



ويلتقي بايرن فريق لايبزج غدًا السبت في نهائي البطولة على الاستاد الأولمبي في العاصمة برلين.



وأشار كوفاتش، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الغد، إلى أن نيوير 33 عامًا أصبح جاهزًا ولائقًا تمامًا لخوض المباراة بعدما ابتعد عن الملاعب لستة أسابيع بسبب الإصابة في ربلة الساق "عضلة السمانة".



وقال كوفاتش: "نيوير سيلعب غدًا لأنه قائد الفريق وأدى بشكل رائع هذا الموسم ويمثل ركنًا مهمًا في صفوف الفريق".



وشارك نيوير في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام الماضية، وأكد نيوير أنه يشعر بأنه على ما يرام.