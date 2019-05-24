حارس ليفربول: أنتظر نهائي دوري أبطال أوروبا بفارغ الصبر

أكد البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق كرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أنه ينتظر بفارغ الصبر المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبر في الأول من يونيو المقبل.



وقال أليسون - في تصريحات خلال تواجده بمعسكر الريدز في مدينة ماربيا الإسبانية حسبما نقل الموقع الرسمي لنادي ليفربول اليوم الجمعة - "بمجرد أن اختتمنا البريميرليج، كانت هناك 20 يوما للاستعداد للنهائي. وأنا أتطلع للعب هذا اللقاء الكبير. وقد تكون أكبر مباراة في حياتي".



وأضاف الحارس الدولي البرازيلي، المتوج بجائزة القفاز الذهبي للبريميرليج، أن معسكر ماربيا سيعود بالنفع على الفريق، قائلا "إنه استعداد جيد لنا من أجل الحفاظ على الاسترخاء الذهني والابتعاد عن العوامل الخارجية".



ويستضيف ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وتوتنهام مطلع يونيو، في ثاني ظهور على التوالي للريدز بالمشهد الختامي للمسابقة بعدما احتلوا الوصافة في النسخة الماضية.